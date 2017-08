Por Dentro: Citroën C4 Picasso tem mais conforto e tecnologia que muito SUV

É fato que o Citroën C4 Picasso sempre foi um monovolume reconhecido no Brasil como opção confortável, ainda que muitos reclamassem da baixa eficiência do câmbio automático de quatro marchas. A segunda geração ampliou o conforto a bordo, ousou no visual futurista, adotou o reconhecido motor 1.6 turbo de 165 cv e trocou o câmbio de quatro marchas por uma funcional caixa de seis velocidades.

Problema foi o timing: chegou em 2015, esbarrando na onda dos SUVs, que dominaram os sonhos dos consumidores e as vendas em lojas de todas as marcas. Uma pena: UOL Carros já colocou o C4 Picasso na lista de 10 bons carros que ninguém compra.

No segundo trimestre deste ano, a Citroën fez um facelift leve e aproveitou para dotar o C4 Picasso vendido no Brasil de tecnologias de ponta: controles semi-autônomos (controle de cruzeiro adaptativo, freio automático e até leitor de placas de velocidade), itens de conforto extra (massagem, modularidade dos bancos, lanterna no porta-malas) e interatividade total com smartphones (Android Auto, Apple Carplay e Morrir Link).

Resultado: se o modelo fabricado na Espanha já tinha espaço de sobra, agora oferece tem recursos que poucos SUVs da mesma faixa de preço -- R$ 121.400 (Seduction, cinco lugares) a R$ 167.400 (Pack Luxe, sete lugares) -- oferecem. Mesmo o Peugeot 3008, que compartilha plataforma com o C4 Picasso e é ainda mais vistoso, tem menos equipamentos. Confira estes detalhes neste "Por Dentro".