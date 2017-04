Jeep faz SUV de 717 cv: é o Grand Cherokee Trackhawk

Nova versão do SUV faz o 0-100 km/h em 3,5 segundos e bate recorde

A Jeep começará a produzir no final de 2017 uma nova versão do Grand Cherokee, chamada Trackhawk, anunciada e classificada nesta segunda-feira (10) pela fabricante como o próximo SUV mais potente e rápido do mundo.

Para isso, ele será equipado com o motor de 6,2 litros V8 aspirado de 717 cavalos (707 hp) de Charger e Challenger Hellcat. Segundo a marca, o utilitário será capaz de fazer de 0 a 100 km/h em assombrosos 3,5 segundos. A máxima será de 289,6 km/hora.

O SUV também será equipado com um novo sistema de freios, da grife Brembo, que inclui discos dianteiros maiores, de 400 milímetros, jamais incluídos em um Jeep, capazes de frear o veículo de 100 km/h a zero em 43,9 metros. Central multimídia tem tela de 8,4 polegadas e sistema UConnect com conexão para Carplay e Android Auto Imagem: Divulgação

A transmissão será automática de oito marchas e irá incorporar um sistema chamado "Selec-Track", que atua em modalidades de condução diferentes: Auto, Sport, Track, Snow e Tow. Já a suspensão terá amortecedores ativos Bilstein nas quatro rodas.

Para transferir toda essa potência ao chão, o Grand Cherokee Trackhawk terá rodas largonas de titânio, de 20 polegadas, calçadas por pneus Pirelli 295/45 R20 Scorpion All-Season ou Pirelli P Zero.