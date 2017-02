Hyundai New Tucson é SUV para quem quer conforto e toque esportivo; assista

Quinta geração do Nissan Micra está bem a frente do March brasileiro

Atração para os brasileiros no Salão de Paris 2016, a quinta geração do Nissan Micra - o March do Brasil - está muito evoluído e distante do Brasil, como explica Benê Gomes em cobertura especial do Auto+ com o UOL Carros. http://www.automaistv.com.br