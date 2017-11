Era ilusão? Renault Kwid cai para 17º em outubro; Onix vende mais que nunca

Outubro foi mais um mês de retomada para a venda de carros novos no Brasil. Segundo dados da agência AutoInforme e do jornalista Joel Leite, colunista de UOL Carros, foram entregues 196.635 unidades no último mês. É alta de 1,6% para setembro e de sólidos 27% em relação a outubro do ano passado (154.874 unidades). Mas o mês também teve sua dose de pesadelo para a Renault: seu "queridinho" Kwid vendeu 3.928 unidades, caindo de 2º para 17º lugar, reforçando a crítica de quem considera o desempenho do modelo na estreia como sendo "fogo de palha".

Para Joel Leite, as vendas empolgantes do subcompacto da Renault em setembro eram obra do acúmulo de vendas antecipadas no período de reserva. Essa é também a justificativa da Renault: "foram três meses de venda acumulados em uma só entrega", aponta fonte ligada à marca. Em outubro, o patamar de pouco menos de 4 mil unidades colocaram o carro no padrão que deve ser o habitual.

Assim, no mundo real, a General Motors segue dominando o mercado e vendendo muito mais que seus rivais todos -- 36.515 unidades para a marca Chevrolet, sendo mais de 18 mil só do Onix. Fiat (25.700), Volkswagen (23.659), Ford (20.340) e Hyundai (17.612) fecham a lista de "cinco mais".

Curioso também é ver a escalada cada vez maior de modelos mais caros, como Toyota Corolla (de novo, sexto colocado) e Jeep Compass (novo colocado), superando carros compactos no ranking. Mostra que o pacote desses modelos é o que o cliente anda procurando, claro, mas também reflete que o consumidor com maior poder de compra é quem está indo às lojas, por conta do crédito ainda complicado. Quem não tinha como se endividar muito, comprou o Kwid no último mês e pronto.

Vamos aos "dez mais vendidos" de outubro: