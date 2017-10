É tudo mentira: conheça cinco mitos sobre o óleo do seu carro

O óleo lubrificante é um item essencial para o bom funcionamento (e até para ampliar a vida útil de alguns componentes internos) do motor, sendo diretamente relacionado ao consumo de combustível. Na prática, quanto pior a lubrificação, mais o veículo gasta.



Basicamente, ele forma um filme protetor sobre as peças móveis da parte interna do motor, como pistões, anéis e bielas, reduzindo o atrito e ajudando a resfriá-las, exigindo menos energia para movimentar o automóvel -- e consequentemente, menos combustível. Um dos cuidados mais básicos que o dono deve ter é justamente realizar as trocas de óleo nos prazos estipulados pelos fabricantes no manual, sem deixar de utilizar um produto dentro das especificações.



Em relação a motores mais modernos, especialmente os turbo e dotados de injeção direta, os prazos e recomendações devem ser seguidos de forma ainda mais rigorosa, já que essas unidades costumam trabalhar com folgas internas mais justas e sob temperaturas mais elevadas, sendo mais exigidas. Os próprios lubrificantes acompanham essa evolução tecnológica.



Dada a importância da lubrificação, UOL Carros reúne cinco mitos relacionados a óleos lubrificantes para você fazer a manutenção sempre da forma correta e não levar sustos. As dicas têm ajuda de Márcio Kameda, engenheiro da Motril.

Veja mais

+ Inscreva-se no canal de UOL Carros no Youtube

+ Instagram de UOL Carros

+ Siga UOL Carros no Twitter

+ Quer negociar hatches, sedãs e SUVs? Use a Tabela Fipe