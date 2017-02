Ducati de "meio milhão" é uma das cinco motos mais caras do Brasil; veja

Um dos principais requisitos para a manutenção periódica das motocicletas, é a troca de óleo do motor. A prática também permite que a vida útil do veículo seja mais longa. A função do óleo lubrificante para motos é reduzir ao máximo o atrito interno gerado com o funcionamento do motor. Quando na dosagem correta, o óleo penetra em todas as partes e garante a limpeza e fluidez dos componentes internos, dando maior vida útil ao motor.