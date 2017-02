Dez compactos brasileiros (atuais) que são pioneiros em tecnologia

Hyundai HB20: faróis automáticos e com DRL em LED

O Hyundai HB20 é, com certeza, um dos modelos que mais impactos geraram no mercado brasileiro nesta década. O facelift feito em setembro de 2015 é um exemplo disso. Ali, a marca coreana elevou o nível do pequeno e arrojado hatch ao equipar a versão Premium com faróis de acendimento automático (sensor de luminosidade) e luz diurna em LED. Os equipamentos vieram na hora certa, pois poucos meses depois a recém-implantada lei do farol baixo suscitou a discussão sobre a possível obrigatoriedade dos itens em todos os veículos do país. Leia mais

Imagem: Murilo Góes/UOL