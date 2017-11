Cuidado na estrada: sete dicas para viajar tranquilo no feriado de Finados

Leia o manual

Algumas vezes, algumas falhas podem ser esclarecidas pelo simples hábito de ler o manual do proprietário. Ele traz informações importantes para o dia a dia do carro e até dicas para solucionar pequenos problemas. Infelizmente, segundo levantamento informal dos fabricantes, nove em cada 10 donos de automóveis jamais tocaram no manual. Acredite: ele ensina como desatolar, economizar combustível, dirigir com segurança, enfrentar trechos alagados e até lavar o carro sem riscos de manchar a pintura. Leia mais