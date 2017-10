WR-V e Aircross encaram estradinha de terra batida; quem leva a melhor?

Imagem: Murilo Góes/UOL

Segundo o Inmetro, motor 1.6 FlexStart do AirCross pode fazer 7,6 km/litro na cidade e 8,8 km/l na estrada com etanol; e 10,9 km/l e 12,8 km/l, respectivamente, com gasolina (atenção: números do carro medido com câmbio manual, já que o AT6 ainda não foi avaliado pelo Inmetro). Resultado: nota A na categoria e B no geral.