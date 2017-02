FCA cria "suvaço" de 475 cv que vai de 0 a 100 km/h em menos de 5 segundos

UOL Carros estreia o "Por dentro" com o Fiat Mobi, mais recente modelo compacto do mercado brasileiro, que começou a ser vendido no final de 2016. Com 3,56 m de tamanho (quase 30 cm menor que o Uno) e motor com 75 cv (com etanol), o Mobi tem preço de carro grande: parte de R$ 33.030, enquanto a versão mostrada no vídeo é a Drive, de R$ 40.670, chegando a R$ 46.668 com opcionais. Mas como ele é por dentro, o que oferece? Confira e deixe sua opinião.