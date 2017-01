Hyundai Creta mostra armas para ser o SUV mais vendido do Brasil; assista

Marcello Sant'Anna, com Maisa Salmi, do Auto+, São Paulo (SP). O portfólio da Mercedes-Benz no Brasil ganhou mais dois integrantes de peso, com o lançamento dos cupês C43 AMG e C63S AMG. Os dois seguem a linhagem dos modelos desenvolvidos pela famosa divisão esportiva da marca, mas no caso deles, a história é um pouco diferente. Eles são representantes da classe "Performance Cars", uma categoria intermediária da preparadora esportiva. O C43 AMG conta com um motor 3.0 V6 biturbo de 367 cavalos de potência e 53 Kgfm de torque, acompanhado da transmissão automática de nove velocidades. Já o C63S AMG esbanja força com seus 510 cavalos gerados pelo motor 4.0 V8, que entrega incríveis 71,3 Kgfm de torque. A transmissão automática de sete velocidades é outro refinamento, pois conta com sistema que permite reduções múltiplas, ou seja, pode pular marchas dependendo da situação, indo direto da sexta para quarta marcha, por exemplo. Os dois modelos estão à venda no Brasil, com preço de R$ 397.900 para o C43 AMG; e de R$ 615.900 para o C63S AMG. http://www.automaistv.com.br