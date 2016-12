Novo motor coloca Uno de volta no páreo com rivais; assista avaliação

Demorou, mas finalmente a Fiat lançou a sua versão de motor 1.0 de 3 cilindros, opção que vinha garantindo mais força e eficiência energética aos modelos da concorrência. Foi o que aconteceu com o Uno, o primeiro modelo da marca a receber esse motor, junto a boa atualização em seu conteúdo tecnológico.

Auto+ analisa a versão mais "altinha", a Way, que tem preço sugerido inicial de R$ 42.970, longe daquela antiga proposta de carro popular. Veja todos dos preços da linha Uno 2017 aqui.

A Ideia básica com o Uno 2017 e a nova família de motores Firefly é deixar o carro preparado para responder bem nas situações mais comuns do trânsito, que são as retomadas, as arrancadas com o carro. A surpresa é boa, porque a diferença é grande em relação ao antigo motor 1.0 do Uno. Ele acelera bem na cidade e também na estrada.

Só não é mais elogiável, porque a alavanca de câmbio manual, exclusiva do motor 1.0, continua tendo a característica de ter curso mais longo, chega a ser meio frouxa na hora das trocas.

O consumo está na nova realidade dos principais concorrentes: com gasolina, chega a ter média de 12 km/l.